Ficarra e Picone sono Sbandati con L'Ora legale

"'Sbandati', la trasmissione di Rai2 condotta da Gigi e Ross che analizza il meglio e il peggio della tv, on onda martedì 17 gennaio alle 23.05 avrà come ospiti della nuova puntata Ficarra e Picone, che oltre a presentare il loro nuovo film 'L'Ora legale', useranno la loro spiccata comicità per scherzare amabilmente e cinicamente con i padroni di casa. - viene annunciato - Coinvolti in questo gioco, ovviamente anche i perfidi panelist: Costantino della Gherardesca (il Maschio Alfa per eccelenza), Ildo Damiano (il fashion editor più famoso nella moda), Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano), Il Pancio (fenomeno del web), Giulia Salemi (modella), Velia Lalli (comica) e Filippo Giardina (comico attore) siederanno al tavolo degli 'sbandati' per commentare in maniera giocosa e irriverente, tutto ciò che fa comunicazione".



"Il meglio e il peggio della programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web. Anche questa settimana ci saranno delle rubriche molto divertenti che metteranno a dura prova la polemica giocosa dei panelist chiamati a commentare i video più strani e divertenti della settimana tv e web appena trascorsa" si precisa infine.