Ficarra e Picone con "L'ora legale" sono #Stracult 2.0

"Venerdì 20 gennaio alle 24.10 su Rai2 nuovo appuntamento con #Stracult 2.0. Ospiti della puntata saranno Ficarra e Picone che presenteranno il loro nuovo film 'L'ora legale', e intratterranno, con la loro comicità siciliana, i padroni di casa, Andrea Delogu e Marco Giusti" comunica la tv di Stato.



La Rai espone: "In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano, sempre con le mani in pasta e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé."



"A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto" si prosegue.



"Poi gli intermezzi musicali della band 'Statale 66' che intratterranno gli altri due ospiti speciali in studio, l'attore Tony Sperandeo e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone che ha scritto il soggetto del lungometraggio Lo Chiamavano Jeeg Robot. Seguiranno le interviste esclusive di G-Max, e i commenti ironici del trio formato da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi che commenterà le prossime uscite cinematografiche" si puntualizza infine.