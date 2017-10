Festa del cinema di Roma diventa Stracult Live Show, su Rai2

Spazio alla Festa del cinema di Roma, in onda giovedì 26 ottobre su Rai2.

"Nel corso della puntata dI Stracult Live Show, il programma di Rai2 dedicato al cinema, in onda giovedì 26 ottobre alle 23.55, si darà ampio spazio alla Festa di Roma. Con collegamenti in diretta dal red carpet, Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti ne racconteranno i film, i protagonisti e le curiosità. In studio, con il regista Donato Carrisi e l'interprete Lorenzo Richelmy, si parlerà de 'La ragazza nella nebbia', film di preapertura del festival" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



"Nel corso dello show interverranno anche Gianloreto Carbone, giornalista e storico autore del programma 'Chi l'ha visto?', l'ospite stracult Tosca D'Aquino, l'attrice di 'Suburra - la serie' Lorena Cesarini e Piotta, che si esibirà con Il Muro del Pianto nel brano 'I 7 vizi capitali', colonna sonora della serie ispirata al film di Stefano Sollima. La recensione 'a caldo' dei The Pills all'uscita di un cinema questa volta sarà del film fantasy 'Thor: Ragnarok', mentre il pubblico potrà intervenire con domande e commenti telefonando a GMax, al numero 800-050-709" informa infine la Rai.