Enrico Rossi e Daniela Santanché nel Night Tabloid di Rai2

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, giovedì 2 marzo su Rai2.

"Nuovo appuntamento con Night Tabloid, il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi con i commenti di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia di Dario Vergassola, in onda giovedì 2 marzo alle 23.20 su Rai2" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Ospiti in studio, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tra i fondatori del nuovo Movimento democratico progressisti, e Daniela Santanché, deputata di Forza Italia. Per commentare, oltre ai tanti temi sul tavolo, la destra di Casa Pound raccontata nel servizio di Luca Rosini e le varie proposte di liberalizzazione della prostituzione raccolte da Alessia Ballanti. Night Tabloid torna nelle zone flagellate dal sisma per raccontare il dramma dei terremotati. Poi il consueto appuntamento col Fact Checking di Rai2, per verificare fatti, numeri e dichiarazioni in un format nuovo ed efficace che questa settimana mette al centro dell'indagine lo Ius Soli" si evidenzia in ultimo.