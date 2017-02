Elisabetta Gregoraci torna con gli "Sbandati" Gigi e Ross

Nuovo appuntamento con 'Sbandati', in onda martedì 14 febbraio su Rai2.

"Ritorna dopo la pausa sanremese 'Sbandati', la trasmissione di Rai2 condotta da Gigi e Ross che analizza il meglio e il peggio della tv. Si ricomincia martedì 14 febbraio alle 23.05 con i padroni di casa che accoglieranno in studio Elisabetta Gregoraci, che insieme a Gigi e Ross ha condotto diverse edizioni di Made In Sud. Ad animare la serata gli immancabili e cinici panelist, che faranno spazio a un grande conoscitore della tv, Claudio Lippi" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



"Immancabili Il Pancio (fenomeno del web), Giulia Salemi (modella), Filippo Giardina (comico attore) Ildo Damiano (il fashion editor più famoso nella moda), Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano), Velia Lalli (comica), Alessandro Di Sarno (conduttore) che siederanno al tavolo degli 'sbandati' per commentare in maniera giocosa e irriverente la programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web. - si anticipa - Anche questa settimana ci saranno delle rubriche molto divertenti che metteranno a dura prova l'ironia dei panelist, chiamati a commentare i video più strani e divertenti della settimana tv e web appena trascorsa".