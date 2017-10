E venne il giorno: il film in onda su Rai2

Una storia di mistero e finzione, in onda il 1 novembre su Rai2.

"Dal regista del 'Sesto senso', M. Night Shyamalan, una storia di mistero e finzione dai tratti apocalittici: 'E venne il giorno', in onda il 1 novembre alle 23.30 su Rai2. Una tremenda catastrofe naturale di immani dimensioni sta per abbattersi sul nostro pianeta, ma nessuno all'inizio capisce di cosa si tratti e si pensa ad attacchi chimici a opera di terroristi. Le cose però stanno ben diversamente. La famiglia di Elliot, un giovane insegnante di college, è solo una tra le tante famiglie americane in fuga" segnala in un comunicato la tv di Stato.