Dossier sulla Silicon Valley: la valle dei robot

Tg2 Dossier, in onda sabato 6 maggio su Rai2.

"Una scuola pubblica di Palo Alto, nel cuore della Silicon Valley, California: comincia da qui il viaggio di Tg2 Dossier - in onda sabato 6 maggio alle 23.50 su Rai2 - lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Per capire se nel luogo per eccellenza dell'innovazione mondiale conti di più il talento o l'amore per il denaro, si parte dalle giornate di studio del liceo che chiede per prima cosa ai suoi studenti di imparare a gestire se stessi. Telecamere e strumenti digitali di ultima generazione sono in mano a ragazzi di 15 anni. Da queste parti succede anche questo. Google, Apple, Ebay, PayPal, i colossi del web sono nati e cresciuti lungo la baia di San Francisco" viene rivelato in un comunicato della tv di Stato.



«Il mondo del web può essere amorale - dice Vint Cerf, uno dei 'padri' di internet - ma non rimpiango di aver creato quello che adesso è sotto i nostri occhi e che in molti credono di non poter più controllare».