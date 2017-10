Digital World: se e quanto temere le "cinque sorelle"

In onda martedì 24 ottobre su Rai2.

"L'arte digitale raccontata da 'ArtFutura', l'esposizione internazionale di creatività e innovazione digitale, che si svolge ormai da 20 anni a Roma. Un appuntamento al centro di 'Digital World', il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone, in onda martedì 24 ottobre all'1.00 su Rai2. I piccoli post di 'sopravvivenza digitale' si occupano, inoltre, di matematica e comunicazione: Piergiorgio Odifreddi e Alessandro Bogliolo spiegano l'algoritmo e le sue radici che affondano nel passato, mentre Tim Small e Gino Roncaglia si soffermano sul futuro del giornalismo on line" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



Si continua in ultimo: "Luca De Biase, infine, spiega se e quanto dobbiamo temere il potere delle cosiddette 'cinque sorelle' : Amazon, Google, Microsoft, Apple e Facebook. Digital World va in onda anche il sabato alle 21.30 su Rai Scuola (canali 146 del digitale terrestre e 806 di Sky e in diretta streaming sul portale www.raiscuola.rai.it) ed è anche su internet: su Rai Play, sul sito di Rai Scuola all'indirizzo www.raiscuola.rai.it e sulle sue pagine Facebook e Twitter."