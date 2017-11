Digital World: i rischi di vivere sempre connessi, su Rai2

"Quali sono i rischi della connessione perenne? E' possibile essere disconnessi? E perché oggi essere offline è un lusso che pochi possono permettersi? A 'Digital World' - viene scritto in una nota dalla tv di Stato -, il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone in onda martedì 7 novembre all'1.00 su Rai2, subito dopo 'Gli sbandati', risponde il grande sociologo bielorusso Evgenij Morozov."



"In primo piano anche l'architettura 'disegnata' dal videomapping 3D raccontata da Marco Grassivaro dello studio 'Apparati effimeri' - si osserva infine -, e le fake news: quanto sono influenti e quanto è difficile liberarsene? Rispondono Francesco Costa, direttore del Post, e Walter Quattrociocchi, ricercatore alla Ca' Foscari nel gruppo del Laboratory of Data Science and Complexity. Con il documentarista norvegese Kyrre Lien, invece, Matteo Bordone ripercorre il suo viaggio dentro la vita dei cosiddetti 'hater', per capire cosa spinge tante persone a riversare online la propria rabbia."