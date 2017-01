Delrio, Muraro e Taverna nel Night Tabloid di Rai2

"Nuovo appuntamento con 'Night Tabloid', il rotocalco di Rai2 condotto da Annalisa Bruchi che torna, giovedì 26 gennaio alle 23.10 per fare il punto sui principali fatti della settimana con un punto di vista sempre originale e trasversale" riferisce in una nota la tv di Stato.



Viene illustrato in conclusione: "Un paese in piena emergenza, ci possiamo permettere di votare ora? Faccia a faccia con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, ospite in studio di Annalisa Bruchi. In esclusiva a Night Tabloid l'intervista a Paola Muraro, ex assessore all'Ambiente del Comune di Roma, indagata per alcune presunte irregolarità nel processo di smaltimento dei rifiuti. MoVimento 5 Stelle, prove di governo? Ne parliamo con Paola Taverna, senatrice M5S. Con il commento di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia di Dario Vergassola. Torna come ogni giovedì il Fact Checking di Rai2 per verificare fatti, numeri e dichiarazioni in un format originale ed efficace, stavolta al centro dell'indagine la manovra."