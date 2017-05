Dal badante del futuro a Matteo Salvini nel Night Tabloid di Rai2

"Come sarà il badante del futuro? E qual è la situazione dei clandestini nell'entroterra a nord di Napoli? Se ne parla a 'Night Tabloid', il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 18 maggio alle ore 23.20 su Rai2. Ospiti della puntata Roberto Cingolani, direttore scientifico IIT di Genova, e Matteo Salvini, segretario della Lega Nord" rivela in una nota la tv di Stato.



"In sommario, un servizio di Silvia Bacci da Genova, dove all'Istituto Italiano di Tecnologia si lavora all'evoluzione del robot da famiglia, e uno di Alessia che racconta la realtà nell'entroterra a nord di Napoli dove centinaia di aziende tessili, sconosciute al fisco, utilizzano lavoratori irregolari, soprattutto clandestini" prosegue la Rai.



"Tra i temi al centro della puntata, anche l'immigrazione, il business dell'accoglienza, la sicurezza e il futuro. Dopo la maxi-operazione dei carabinieri del Ros che ha portato al fermo di 68 persone, inoltre, un reportage dalla Calabria di Maila Paone con l'intervista a Nicola Gratteri che ricostruisce cosa accadeva dentro il Cara di Isola Capo Rizzuto. Con Filippo Barone, invece, un viaggio a Milano e Bergamo per seguire le primarie della Lega che guarda al sud. Con i commenti di Aldo Cazzullo, Mario Sechi con il suo Oracolo, La Ciliegina di Claudio Cerasa e le domande impertinenti di Dario Vergassola. Si rinnova, infine, il consueto appuntamento con Davide De Luca e il Fact Checking di Rai2, per verificare fatti, numeri e dichiarazioni" viene descritto in ultimo.