Dal Made in Italy a Trump: Night Tabloid con Briatore e Alan Friedman

Nuovo appuntamento su Rai2 con Night Tabloid, in onda giovedì 13 aprile.

"Nuovo appuntamento con 'Night Tabloid', il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 13 aprile alle 23.20 su Rai2. Tanti i temi al centro della puntata: l'Italia, le file agli sportelli di Equitalia, il Made in Italy, Trump e il proibizionismo" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Se ne parla con Flavio Briatore ed Alan Friedman, giornalista esperto di economia, ospiti in studio di Annalisa Bruchi. Poi 'L'oracolo' di Mario Sechi e 'La ciliegina sulla torta' di Claudio Cerasa" prosegue la Rai.



"Con Luca Rosini si vola poi a Dubai per scoprire - si continua -, grazie a un'azienda toscana che produce arredi sontuosi solo per i mercati stranieri, il made in Italy super lusso che ci chiedono dall'estero."



"Poi si va ad Ivrea, al meeting del MoVimento 5 Stelle, con il servizio di Filippo Barone. Torna puntuale come ogni settimana il Fact Checking di Rai2 per verificare, con un format nuovo ed efficace, numeri e dichiarazioni sul proibizionismo" si diffonde in conclusione.