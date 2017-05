Da Mirko Darar ai ragazzi delle fogne di Odessa: a Nemo nessuno è escluso

'Nemo - nessuno escluso', in onda giovedì 4 maggio su Rai2.

"Nuovo appuntamento con 'Nemo - nessuno escluso' giovedì 4 maggio dalle 21.20 in prima serata su Rai2. Al centro della diciannovesima puntata i temi delle primarie del PD appena concluse, il precariato e il calcio scommesse. Enrico Lucci e Valentina Petrini commenteranno tutto con lo scrittore Erri De Luca e la conduttrice Andrea Delogu ospiti in studio" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



"La puntata si aprirà con un augurio speciale al vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani per l'Eurovision Song Contest del 13 maggio, e con le voci dei protagonisti del concerto del 1 maggio a Roma. A seguire, il racconto di Enrico Lucci sulle primarie PD, l'inchiesta di Nemo sui lavoratori della Biblioteca Nazionale, e un servizio sul caso dei finti volontari della Val di Susa, tra i barellieri e gli autisti delle ambulanze. Interverrà sul tema il segretario generale della Fiom Maurizio Landini" prosegue la Rai.



"E ancora - viene segnalato dunque -, per immaginare come si vive in un 'paradiso fiscale', la storia di Marcus Calvani, milionario di origini italiane che vive e lavora sull'Isola di Jersey, nel Canale della Manica, dove gestisce e possiede diversi locali. Sul palco di Nemo salirà poi l'imprenditore digital Marco Montemagno per parlare di tasse e multinazionali. La puntata prosegue con un viaggio a Torino, tra le soffitte della periferia di Porta Palazzo, dove alcuni italiani lucrano sull'immigrazione e il disagio."



Si riferisce inoltre: "Si continua con il monologo del comico Mirko Darar, finalista di 'Italia's Got Talent 2017', sulla lotta ai pregiudizi, e con un reportage da Odessa in Ucraina, sulla storia di alcuni ragazzi che vivono nelle fogne della città, con la testimonianza di Marco Riccio, della cooperativa napoletana 'Il Tappeto di Iqbal'."



Si comunica in ultimo: "A seguire, il calcio scommesse a Pozzuoli e le indagini della Figc nel servizio di Daniele Piervincenzi. Sul rapporto tra calcio e legalità, il commento del giornalista sportivo Mario Sconcerti. In chiusura, la storia di un uomo che ha sostituito le donne della propria vita con alcune bambole di silicone: la sessuologa Ilaria Consolo farà un'analisi sul rapporto tra uomo e donna ai nostri giorni."