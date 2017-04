Costantino della Gherardesca tra gli Sbandati per l'ultima volta

Sbandati, ultima puntata con Costantino della Gherardesca in onda mercoledi 26 aprile su Rai2.

"Ultima conduzione per Costantino della Gherardesca a 'Sbandati', la trasmissione più irriverente della tv, che mercoledi 26 aprile su Rai2 dalle 23.40 aspetta con gli imprevedibili Panelist e un folto gruppo di ospiti" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



Si riferisce quindi: "Dalla prossima puntata, in onda il 3 maggio, torneranno alla conduzione Gigi e Ross. In questa puntata ci saranno graditi ritorni: Lory Del Santo, Barbara Francesca Ovieni, opinionista del programma di Raisport 'Zona 11 pm mercato'. Non mancheranno le opinioni taglienti della giornalista Maria Giovanna Maglie. E per rendere il tutto più frizzante interverrà anche il rapper italiano Achille Lauro, che con il suo album 'Ragazzi Madre' ha conquistato il pubblico dei più giovani. Il gruppo dei panelist vede schierati gli agguerritissimi: Maria Giovanna Maglie, Giulia Salemi, Velia Lalli, Il Pancio,Matteo Bordone, Filippo Giardina."



Si espone in ultimo: "Tutti a loro modo, commenteranno in maniera allegra e spregiudicata la programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web."