Cos'è cambiato nel "macello degli orrori" di Ghedi? L'inchiesta di Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi torna nel "macello degli orrori" di Ghedi, in onda lunedì 3 aprile su Rai2.

"I responsabili del 'macello degli orrori' di Ghedi in provincia di Brescia, balzato agli onori delle cronache per le forti immagini delle mucche macellate con l'utilizzo di catena e muletto, sono stati da poco tutti condannati. Compresi due veterinari pubblici, che per conto dell'Asl di Brescia avrebbero dovuto controllare il macello Italcarni. Giulia Innocenzi, nella quarta puntata di 'Animali come noi' di lunedì 3 aprile, in onda alle 23.30, su Rai2 dal titolo 'Macello all'italiana', è andata a verificare cosa sia cambiato dopo la sentenza definita da più parti 'storica', e ha avuto un'amara sorpresa: il macello ha riaperto, e alla guida c'è ora l'ex moglie del proprietario di Italcarni Osio. Il sindaco di Ghedi Borzi, cognato del proprietario del macello, non ha mai messo in discussione neanche un singolo punto della convenzione comunale con Italcarni, nonostante le richieste da parte dell'opposizione in consiglio comunale" viene riferito in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si prosegue in ultimo: "Dopo lo scoppio dello scandalo mediatico sulle illegalità perpetrate nel macello, in seguito alla pubblicazione delle immagini registrate dalla procura di Brescia ad opera della stessa Innocenzi, il direttore generale della Asl di Brescia Scarcella è stato rinominato, e con lui i dirigenti responsabili di molti dei provvedimenti legati al macello. Chi è l'unica persona che ci ha veramente rimesso? La veterinaria Vergerio, che per prima ha denunciato quello che accadeva all'interno di Italcarni e che per questo veniva minacciata da uno dei due veterinari condannati. Per il suo atto di coraggio gli è arrivato un provvedimento disciplinare dell'Asl di Brescia per 'danno d'immagine'. Non fosse stato per lei probabilmente la carne di Italcarni, su cui l'Istituto zooprofilattico di Torino ha trovato cariche batteriche cinquanta volte superiori a quelle ammesse dalla legge, sarebbe stata venduta. E' tornato tutto come prima? Alla fine del reportage, Giulia Innocenzi intervisterà il Generale Comandante dei Nas Claudio Vincelli, che a seguito delle inchieste di 'Animali come noi', ha mandato dei controlli speciali negli allevamenti di maiali e di bufale andati in onda nel corso della trasmissione."