Con i nuovi episodi di Hawaii Five-0 "Trattieni il respiro"

In prima visione assoluta due nuovi episodi di Hawaii Five-0, in onda lunedì 3 aprile su Rai2.

"Lunedì 3 aprile alle ore 21.05, su Rai2, due nuovi episodi in prima visione assoluta della sesta stagione della serie Hawaii Five-0: nel primo episodio dal titolo 'Trattieni il respiro', Lou si reca a Chicago per cercare di far accusare finalmente il suo vecchio partner Clay dell'omicidio della moglie avvenuto tempo prima proprio alle Hawaii" fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai riferisce in ultimo: "Clay non confessa. Lou, però, troverà un altro modo per farlo incriminare. A seguire nell'episodio 'Buon San Valentino', la Five-0 si trova alle prese con due crimini. Si scoprirà presto che si tratta di delitti passionali, ma commessi a coppie invertite. Durante le indagini i membri della squadra racconteranno come hanno passato il loro giorno di San Valentino."