Clizia Fornasier davanti la Camera Café di Rai2

In onda martedì 24 ottobre su Rai2.

"Clizia Fornasier è la guest star della puntata di Camera Café - viene rivelato in una nota della tv di Stato -, in onda in prima tv assoluta su Rai2 martedì 24 ottobre, alle 21.05. Nell'episodio 'Caporale mio caporale', la bellissima attrice e modella veneta interpreta una volontaria di un'associazione di migranti; Luca, che se ne è perdutamente invaghito, cerca ogni stratagemma per rivederla, persino quello di far infortunare i rifugiati della sua cooperativa."



"Non pago, trova anche un modo low cost per riciclarsi come travel vlogger... La nuova stagione di Camera Café, storica sketch-com adattata dall'omonimo format francese e guidata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu riconferma la capacità del programma di fotografare i cambiamenti sociali dell'Italia con l'ironia, il cinico umorismo e il politicamente scorretto che l'hanno contraddistinta dal suo esordio nel 2003, facendola diventare uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana" si diffonde in conclusione.