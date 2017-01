Chloe, tra seduzione e inganno: il film con Julianne Moore su Rai2

"Catherine Stewart è una ginecologa che vive con il marito David, professore di musica, e il figlio adolescente Michael. Nonostante i rapporti un po' difficili con il figlio, la vita di Catherine sembra essere perfetta e felice: donna in carriera, brillante, madre e moglie perfetta, è però ossessionata dall'idea che il marito la tradisca, e così adesca una escort affinché seduca il suo uomo per poi riferirle ogni azione: ma, in realtà, nulla è come sembra, e un colpo di scena riuscirà a far tornare la coppia più affiatata di prima. - fa sapere in un comunicato la tv di Stato - E' il film 'Chloe, tra seduzione e inganno', in onda mercoledì 11 gennaio, alle ore 23.10, su Rai2, diretto da Atom Egoyan, interpretato da Julianne Moore, Liam Neeson e Amanda Seyfried."