Caterina Balivo ed "I Ditelo Voi" i nuovi Sbandati di Rai2

Nuova puntata di 'Sbandati', in onda martedì 7 marzo su Rai2.

"Saranno Caterina Balivo ed 'I Ditelo Voi' i prossimi ospiti di 'Sbandati' in programma martedì 7 marzo in diretta su Rai2 a partire dalle 23.05. Gigi e Ross condurranno una nuova e divertente puntata della trasmissione che analizza e commenta con leggerezza tutto ciò che è televisione, dai programmi italiani a quelli internazionali con un occhio particolare al mondo del web. Ad essere coinvolti nelle rubriche e nelle gag, la conduttrice Caterina Balivo, volto del programma 'Detto fatto', ed il trio comico napoletano I Ditelo Voi (Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Raffaele Ferrante), lanciati da Made in Sud e al cinema con il loro primo film 'Gomorroide' dal 9 marzo nelle sale" si diffonde in una nota dalla tv di Stato.



"Novità tra i panelist: al tavolo dei sarcastici e collaudati Velia Lalli (comica), Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano), Giulia Salemi (modella), Filippo Giardina (comico e attore), Il Pancio (fenomeno del web), Fabio De Vivo (speaker radiofonico e social media strategist), Alessandro Di Sarno, (comico e conduttore) ci sarà anche Farid Shirvani, il concorrente di Riccanza, il reality di MTV sui facoltosi ereditieri" illustra in ultimo la Rai.