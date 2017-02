Castle: i nuovi episodi sempre su Rai2

Castle, tanti nuovi casi per i due investigatori: in onda mercoledì 8 febbraio su Rai2.

"Nuovi appuntamenti per il telefilm 'Castle', in onda su Rai2 mercoledì 8 febbraio alle 21.05. Nel primo episodio dal titolo 'Il buono, il cattivo e il bambino', Beckett e Castle si occupano dell'omicidio di un uomo che, prima di morire, ha affidato un neonato a un prete" rivela in un comunicato la tv di Stato.



"Mentre indagano sul caso i due si prendono cura del bambino cercando di scoprire l'assassino - viene fatto sapere in ultimo dalla Rai -, e i suoi legittimi genitori. Nell'episodio 'Trappola di fuoco', i due sono sulle tracce di un piromane omicida. Jenny entra in travaglio ma Ryan è in pericolo e potrebbe non assistere alla nascita. In 'Sotto copertura' Beckett e Caslte stanno indagando sull'omicidio di un impiegato di un negozio di video, che in vita era anche uno straordinario hacker. Mentre esaminano gli indizi, i due arrivano al misterioso Jackson Hunt. In 'Sotto i riflettori', Rick e Kate sono alle prese con l'omicidio di una diva della musica pop, ma le indagini farannio scoprire dei segreti sulla vita privata della donna. Infine in 'Omicidio d'alta moda', Castle e Beckett si ritrovano nel mondo dell'alta moda per indagare sull'assassinio di un assistente di una grande firma di un noto magazine. Beckett riceve una specialissima sorpresa per il suo matrimonio."