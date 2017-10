Calenda, Gasparri ed Ermini: dall'ILVA allo ius soli a Night Tabloid

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, in onda lunedì 9 ottobre su Rai2.

"Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato e David Ermini, deputato Pd, commissario del partito ad Avellino sono gli ospiti della nuova puntata di Night Tabloid, il programma di informazione ed approfondimento condotto da Annalisa Bruchi, in onda lunedì 9 ottobre alle 23.35 su Rai2" informa in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai viene diffuso in ultimo: "Tra i temi al centro della puntata il lavoro, l'industria 4.0, la formazione, con tanti servizi, i contributi fotografici per aggiungere emozione all'analisi della realtà ed i commenti di Aldo Cazzullo, Mario Sechi e Dario Vergassola, per una lettura satirica dell'attualità. Si parlerà poi di ius soli, stretto tra le storie dei 'dreamers' e lo sciopero della fame, di immigrazione e sicurezza, quella percepita e quella reale, tema al centro del Fact Checking di Night Tabloid, per sfatare i luoghi comuni, contestualizzare i numeri e verificare le affermazioni dei politici."