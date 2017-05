Blue Bloods: i nuovi episodi in prima tv il 5 maggio

'Blue Bloods', in onda venerdì 5 maggio su Rai2.

"Proseguono su Rai2 le indagini del detective Tom Selleck, ovvero il Frank nella fortunata serie 'Blue Bloods' ambientata nel dipartimento di polizia di New York. Venerdì 5 maggio alle 23.15 andrà in onda in prima visione assoluta l'episodio 'Predizioni e raggiri' in cui si vedrà Erin (Bridget Moynahan) perseguire per l'ennesima volta Coryna Garza, una donna che spesso arringa la folla in nome dei diritti civili" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si diffonde in ultimo: "Ma questa volta Erin non può trascinarla in tribunale, dato che Coryna rischia di essere espulsa dal paese perché qualcuno ha messo in dubbio la sua cittadinanza americana. Eddie (Vanessa Ray) e Jamie (Will Estes) cercano invece di aiutare una giovane Rom che si guadagna da vivere leggendo la mano."