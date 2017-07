Bates Motel: 2 nuovi episodi su Rai2

Stasera in tv: su Rai2 'Bates Motel', in onda mercoledì 26 luglio.

"Due nuovi episodi della serie thriller 'Bates Motel' andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 - viene spiegato in una nota della tv di Stato -, mercoledì 26 luglio alle 23.55. Nell'episodio 'Rifrazioni', Norman inizia le sedute con il dr. Edwards, cerca di aprirsi ma teme di potergli rivelare troppe cose."

"Romero intanto si trova ad avere a che fare con un crimine che minaccia la sua nuova vita. Nella puntata successiva 'Ricordi dolorosi', Norman continua la terapia scavando nel passato e confrontandosi con dolorose verità, mentre Norma cerca di proteggere il suo segreto e Romero mette a rischio la sua carriera per aiutare una vecchia amica" puntualizza in ultimo la Rai.