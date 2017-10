Anna Safroncik guest star di Camera cafè, il 10 ottobre

In tv nuovo appuntamento con 'Camera cafè' in onda martedì 10 ottobre su Rai2.

"Arriva davanti all'area relax più famosa d'Italia la bella attrice di origine ucraina Anna Safroncik. Guest star della puntata di 'Camera cafè' in onda martedì 10 ottobre alle ore 21.05 su Rai2 - viene illustrato in una nota della tv di Stato -, farà perderà la testa a Paolo calandosi nei panni di Riccarda, un'impiegata ospite per una settimana del coworking e perfetta per lui se non fosse proprio per quel nome che rivela il suo essere una fan sfegatata dell'ex cantante e bassista dei Pooh, Riccardo Fogli, che Bitta mal sopporta. E mentre il cuore di Paolo si infiamma, la smania dei social contagia tutti i dipendenti: da Luca, che non riesce a smettere di fotografare e postare tutto quello che gli capita, a Silvano (Alessandro Sampaoli), che diventa famoso grazie a una fanpage personale."