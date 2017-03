Anna Falchi e Gigi D'Alessio tra gli Sbandati di Rai2

Nuovi ospiti a "Sbandati", martedì 14 marzo su Rai2.

"Torna puntuale come ogni martedì, la nuova puntata di 'Sbandati', la trasmissione di Rai2 condotta da Gigi e Ross che il 14 marzo alle 24.00, in diretta, daranno il benvenuto in casa Rai a Gigi D'Alessio, che appena finita la diretta della nuova edizione di Made In Sud, passerà a salutare gli storici conduttori del programma e raccontare a caldo le prime impressioni, sul suo inedito ruolo di presentatore" riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato.



"Ad affiancare i panelist ci sarà l'attrice Anna Falchi, che commenterà con loro le ultime chicche della settimana televisiva. Ad animare la serata gli immancabili e cinici panelist. Oltre ai già rodati Matteo Bordone, Velia Lalli, Alessandro Di Sarno, e Fabio De Vivo, arriveranno tre nuovi 'sbandati' che siederanno al tavolo: Michele Monina (autore e giornalista), Michela Andreozzi (attrice) e Paola Turani (modella). Tutti a loro modo, commenteranno in maniera giocosa e irriverente la programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web" viene esposto in conclusione dalla Rai.