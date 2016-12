Alla scoperta di cosa c'è di vero nelle favole nello speciale di Voyager

"Un viaggio per grandi e piccini, alla scoperta di cosa c'è di vero nelle favole. Indagini e ricostruzioni che coinvolgeranno oltre 40 attori in costume, alla scoperta delle origini, dei significati nascosti e delle vicende realmente accadute che spesso si celano dietro alle fiabe più famose" comunicano dalla Rai.



"Questo e molto altro a Voyager Speciale - Una notte da favola - osserva quindi la tv pubblica di Stato -, lunedì 26 dicembre, ore 21.10, Rai2. Non tutti sanno che Cenerentola è una favola italiana, nata dalla penna di uno scrittore napoletano oltre 4 secoli fa. O che la Bella e la Bestia sono personaggi esisti davvero, nella Francia del XVI secolo."



"Passando alle favole moderne: che il film di animazione Cars è ispirato a luoghi e vicende reali - viene precisato dunque -, legati alla leggendaria Route 66, la vecchia strada che un tempo collegava Chicago a Los Angeles."



"O infine che alcune scene della saga di Star Wars sono state realizzate all'interno della Reggia di Caserta, set di numerosi capolavori della storia del cinema. E proprio la Reggia di Caserta, uno dei palazzi più belli e più grandi del mondo, farà da cornice a questa notte da favola" si prosegue.



Si espone infine: "Roberto Giacobbo ne svelerà le curiosità e i luoghi ancora chiusi al pubblico, dai sotterranei al tetto, passando per gli ambienti segreti dove re e regine hanno trascorso i loro momenti più intimi."