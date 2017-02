Aldo Giovanni e Giacomo: Live on stage ma anche su Rai2

Rai2 manda in onda lo spettacolo 'Aldo Giovanni e Giacomo - Live on stage', giovedì 16 febbraio.

"Lo spettacolo da record, con 37 repliche sold out e più di 200 mila spettatori in 15 città italiane e 5 europee, arriva giovedì 16 febbraio alle 21.20 su Rai2. 'Aldo Giovanni e Giacomo - Live on stage' è un'occasione unica e imperdibile per rivedere i personaggi e gli sketch più divertenti che hanno fatto la storia della comicità del trio più amato d'Italia, che ha recentemente festeggiato 25anni di carriera" si rende noto dalla tv di Stato.



"Per l'occasione ha preparato una straordinaria festa nel corso della quale ripercorrerà i suoi più grandi successi - proseguono dalla Rai -, riproponendo gli sketch più amati dal pubblico, a partire da: i Corti, Tel chi el telùn, Anplagghed e tanti altri."



Viene sottolineato in conclusione: "La regia televisiva è di Morgan Bertacca, quella teatrale del grande performer Arturo Brachetti. In scena la presenza immancabile di Silvana Fallisi. Aldo Giovanni e Giacomo saranno inoltre accompagnati dal vivo dalla grande orchestra dei The Good Fellas, come in Tel chi el telun. Una celebrazione, quella dell'anniversario dei 25 anni di carriera, impreziosita da una scenografia spettacolare: un grandioso Lunapark, che si trasformerà per l'occasione nella più grande festa di compleanno mai vista prima."