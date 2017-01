Alba Parietti tra gli Sbandati di Rai2

"Saranno Alba Parietti, Vira Carbone e Costantino della Gherardesca, gli ospiti della nuova puntata di 'Sbandati', la trasmissione di Rai2, condotta da Gigi e Ross, che commenta e ironizza la programmazione televisiva della settimana, in onda martedì 31 gennaio, alle 23.05. Alba Parietti e Vira Carbone, in particolare, saranno coinvolte nelle rubriche dalla satira che caratterizza il format, che si annunciano ricche di svago e divertimento" viene comunicato della tv di Stato.



Si chiarisce infine: "Al già collaudato gruppo di panelist, composto da Il Pancio, Giulia Salemi, Fabio De Vivo, Filippo Giardina, Ildo Damiano, Matteo Bordone e Velia Lalli si aggiunge per questa puntata anche il conduttore Costantino della Gherardesca che siederà al tavolo degli 'Sbandati' per commentare in maniera giocosa e irriverente i programmi televisivi, i format internazionali e le nuove trasmissioni in arrivo, sui canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web."