Ad Elementary niente è più come appare: con NCIS Los Angeles su Rai2

"Il vicedirettore Granger si incontra con Jennifer Kim, una spia nordcoreana, per riportarla negli Stati Uniti. La ragazza in realtà è la figlia del funzionario del NCIS e potrebbe aiutare l'agenzia a trovare un altro agente segreto del suo Paese che si nasconde in città" fanno sapere in una nota dalla Rai.



"E' il nuovo episodio in prima visione di NCIS Los Angeles settima stagione - spiega in conclusione la tv di Stato -, in onda sabato 14 gennaio alle 21.05 su Rai2. A seguire, alle 22.50, Elementary con l'episodio inedito 'Niente è più come appare'. Holmes deve far luce su un duplice omicidio, che a prima vista sembra un furto d'auto finito male. Il ladro e la vittima restano uccisi, ma secondo il detective qualcosa non quadra."