A Nemo nessuno escluso: da Piero Pelù a Razzi in Corea del Nord

Nuovo appuntamento con Nemo-nessuno escluso, in onda giovedì 20 aprile su Rai2.

"Reportage, racconti inediti affidati alla voce dei protagonisti, interviste esclusive: si rinnova l'appuntamento con 'Nemo-nessuno escluso', condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, giovedì 20 aprile dalle 21,20 su Rai2. Con il commento degli ospiti in studio, il cantautore Piero Pelù e la giornalista Francesca Fialdini" comunica la tv di Stato.



Dalla Rai sottolineano: "Filo rosso della diciassettesima puntata di Nemo, la crisi nordcoreana e l'equilibrio internazionale, con il racconto degli inviati Nello Trocchia ed Edoardo Anselmi dalla Corea Del Nord, dove hanno accompagnato il senatore Antonio Razzi nei giorni più caldi dello scontro verbale tra il dittatore di Pyongyang e Donald Trump. Dalla Turchia, Valentina Petrini racconta la storia di un bambino intossicato durante il presunto attacco con armi chimiche in Siria, ad Idlib, mentre l'inviato di guerra Alberto Negri porta sul palco il proprio punto di vista sulla crisi internazionale in corso."



"Tra i tanti temi di attualità, la cronaca del primo 'derby cinese' Inter-Milan dopo la vendita dei rossoneri ai cinesi, il racconto della protesta dei dipendenti contro il lavoro domenicale all'outlet di Serravalle Scrivia e la nuova vita di un uomo appena uscito dal carcere, dopo una pena di 20 anni, in un quartiere difficile della periferia romana" si prosegue.



"Poi il servizio di Arianna Dell'Arti sui campionati mondiali di memoria, con una performance in studio del mentalista Francesco Tesei. In chiusura di puntata, il servizio di Enrico Lucci che ha trascorso una giornata con una persona affetta da nanismo per conoscere la sua famiglia e seguire il suo lavoro: intrattenitore alle feste" si rende noto in conclusione.