Zucchero Partigiano Reggiano: serata evento su Rai1 con Giletti

Stasera in tv: serata evento per Zucchero, in onda venerdì 4 agosto su rai1.

"Serata evento per Zucchero, venerdì 4 agosto, dall'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, alle 21.15 su Rai1. 'Zucchero Partigiano Reggiano', condotto da Massimo Giletti non racconterà la storia di Zucchero, ma quella di un emiliano, nato contadino e cresciuto in un'altra Italia, sospesa tra sacro e profano" si spiega in una nota dalla tv di Stato.

"Un viaggio emozionante, accompagnato dalle canzoni più belle della sua straordinaria carriera internazionale. Sul palco, una superband di 13 musicisti e grandi ospiti: Sabrina Ferilli, Andrea Bocelli, Elisa, Francesco De Gregori, 2Cellos, Paul Young, Nino Frassica, Gigi Buffon e, eccezionalmente, Francesco Guccini e Gerard Depardieu" comunica infine la Rai.

