Walter Veltroni ed il rito collettivo di "Tifare"

"Lo sport è una sfida individuale, un gioco di gruppo e soprattutto un grandissimo rito collettivo. 'Tifare' - ultimo appuntamento con la serie di Rai Cultura scritta e diretta da Walter Veltroni 'Gli occhi cambiano' in onda mercoledì 4 gennaio alle 23.40 su Rai1 - racconta tutti questi aspetti, l'esperienza della pratica sportiva e lo spettacolo dello sport. Ciascun atleta racconta a suo modo la propria storia, ma le emozioni di chi tifa accomunano tutti, dal nord al sud Italia, intellettuali e gente comune" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



Viene specificato infine: "Le speranze di un esordio, la gioia irrefrenabile di una vittoria, la disperazione di un lutto improvviso; il giornalismo sportivo ha avuto in Rai grandi cronisti che hanno saputo raccontare tutto questo, in modo colto ma senza mai perdere la freschezza delle emozioni e la forza della passione sportiva, che è stato uno degli ingredienti essenziali dell'identità nazionale. Tra i personaggi della puntata, Beppe Viola e Gianni Rivera, Gianni Brera e Nereo Rocco, Fausto Coppi, Sergio Zavoli, Gigi Meroni, Gigi Riva, Omar Sivori, Muhammad Alì, Ayrton Senna, Pietro Mennea, Marco Pantani."