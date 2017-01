Valerio Scanu, Cesare Bocci e Manuela Arcuri si sfidano al Music Quiz

"La musica è ancora una volta protagonista del venerdì sera di Rai1 con 'Music Quiz', il nuovo game show musicale condotto da Amadeus dall'Auditorium Rai Di Napoli e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna in onda venerdì 27 gennaio alle 21:25 con il quinto appuntamento" si rivela in una nota dalla tv di Stato.



La Rai illustra in conclusione: "In questa puntata, gli otto vip che giocano, divisi in due squadre, per cercare di indovinare l'interprete delle canzoni che vengono fatte ascoltare in studio, sono: Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Valerio Scanu, Giancarlo Magalli e Cesare Bocci. Anche in questa puntata, le canzoni da riconoscere possono aver subito strani mixaggi o possono essere suonate con strumenti improbabili, e ricoprono tutti i generi musicali, dai classici alle hit più recenti, nazionali e internazionali. Round dopo round, nei vari giochi vengono coinvolti anche i concorrenti in gara e le guest star: Luca Ward, che anche in questa puntata recita i brani di alcune canzoni, e Fausto Leali, che interpreta invece i brani del repertorio di alcuni colleghi. Alla fine di tutti i round, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti si sfidano nel gioco finale che elegge il Campione della puntata."