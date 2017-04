Tutto può succedere con uno strano mago

Secondo appuntamento con 'Tutto può succedere', in onda giovedì 27 aprile su Rai1.

"Secondo appuntamento in prima Tv con la nuova serie di 'Tutto può succedere' - informa in un comunicato la tv di Stato -, la fiction di Rai1 con Pietro Sermonti, in onda giovedì 27 aprile, alle 21.20."



Dalla Rai si descrive infine: "È il compleanno di Max e i suoi genitori ingaggiano un bizzarro mago degli insetti per la sua festa. Lo strano comportamento dell'uomo preoccupa molto Alessandro e Cristina, finché i due non scoprono che l'uomo è affetto dalla sindrome di Asperger. Intanto, per Carlo i guai sembrano non finire mai. Triste e turbato dall'intenzione di Feven di far saltare il matrimonio, il più giovane dei fratelli Ferraro finirà per cedere ad un'altra donna..."