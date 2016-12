Tutto da Ridere il secondo documentario di Walter Veltroni

"E' un'alchimia misteriosa quella del 'far ridere', dove gli ingredienti sono la battuta, il tempo comico, i tratti del volto, la mimica del corpo. A volte tutto questo si mescola perfettamente e si materializza in formidabili prove d'attore. Ciascuna epoca ha avuto i suoi 'immortali', che hanno unito gli italiani nel sorriso. 'Ridere' - secondo appuntamento con 'Gli occhi cambiano', la serie di documentari scritta e diretta da Walter Veltroni e prodotta da Rai Cultura, in onda martedì 27 dicembre alle 23.20 su Rai1 - è un omaggio agli artisti, al pubblico che li ha amati e a quella raffinatissima forma d'intelligenza che è la comicità. Tra i protagonisti, Walter Chiari, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Corrado, Carlo Verdone, Totò, Beppe Grillo, Eduardo De Filippo, Fiorello" segnalano in una nota dalla tv di Stato.