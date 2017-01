Torna Nemicamatissima con un inedito speciale

"Sabato 7 gennaio su Rai1 alle 21.25, grande ritorno di 'Nemicamatissima' con una terza puntata che è un inedito speciale. Ritorna dunque, dopo i due entusiasmanti appuntamenti andati in onda il 2 e 3 dicembre, l'appuntamento con Nemicamatissima, il grande show di Rai1 che ha visto per la prima volta insieme Lorella Cuccarini ed Heather Parisi sul palcoscenico del Teatro 5 di Cinecittà, in uno spettacolo dalle mille sfumature ed emozioni" comunica la tv di Stato.



"Sabato 7 gennaio Rai1 regalerà ai telespettatori una nuova imperdibile puntata, uno 'speciale' in cui verranno riproposti alcuni dei momenti più belli dello show, secondo nuove prospettive ed angolazioni, ma anche immagini inedite, spezzoni tratti dal backstage, le prove di ballo e tutto ciò che non è mai stato mostrato al grande pubblico. Esclusivi retroscena e inaspettate prospettive relative all'evento televisivo dell'anno, alla luce delle recenti polemiche social, verranno svelate in un'imperdibile prima serata" si prosegue.



Dalla Rai si segnala infine: "Un'occasione per comprendere e conoscere, come mai prima, i meccanismi e i volti che per mesi hanno lavorato alla costruzione di uno spettacolo che verrà ricordato per i grandi numeri e le aspettative ma anche per rivedere le due icone della tv italiana alle prese con la preparazione delle loro migliori esibizioni e per ricordare tutti gli ospiti che hanno calcato il palcoscenico di Nemicamatissima: Lillo e Greg, Luca e Paolo, Nek, Giovanni Vernia, Belen, Cristina D'Avena, Gianna Nannini, Amadeus, Giampiero Ingrassia, Mal, Rossella Brescia, Zucchero, Beatrice Vio, Ezio Greggio, Roberto Vecchioni, Alessandro Siani, Chiara Francini."