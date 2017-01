Terza puntata de "I bastardi di Pizzofalcone"

"Lunedì 16 gennaio alle 21.25 Rai1 trasmette la terza puntata della serie 'I bastardi di Pizzofalcone', con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. - si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato - Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone."



"Le indagini inducono a ipotizzare che l'assassino possa essere il marito della donna. Ma ben presto vengono individuati altri due possibili sospettati - puntualizza inoltre la Rai -, con i quali la vittima era in stretto rapporto."



Si illustra in conclusione: "Lojacono e i suoi colleghi dovranno dipanare un'intricata matassa che avvolge gli abitanti di quel condominio in una ragnatela di insospettabili e pericolose relazioni."