Storie Vere sull'autismo, su Rai1

Storie Vere dedica la puntata di sabato 1 aprile alla sindrome autistica.

"Sabato 1 aprile, in occasione della settimana dedicata all'autismo, attraverso il messaggio sociale lanciato dalla FIA, Fondazione Italiana per l'Autismo, andrà in onda su Rai1 una puntata speciale di Storie Vere dalle 10.45 alle 11.30. Il programma sarà interamente dedicato alle testimonianze di ragazzi affetti dalla sindrome autistica, con particolare approfondimento sulla situazione legislativa dell'ultimo anno: sono state varate, infatti, leggi molto importanti su questa malattia tra cui la legge sull'Autismo del 2015 e quella sul Dopo di Noi, del 2016" riporta in una nota la tv di Stato.



"In studio saranno presenti, oltre ai familiari dei ragazzi, giornalisti, opinionisti e medici che metteranno sotto la lente di ingrandimento l'importante questione della ricerca scientifica. Lo speciale vuole essere un momento di riflessione utile al pubblico per meglio comprendere le cause dell'aumento di questa sindrome negli ultimi anni e le possibili soluzioni socio-economiche. Una parte della trasmissione sarà anche dedicata al tema dell'assistenza socio-sanitaria e alla raccolta di fondi attraverso il Segretariato sociale della Rai" viene puntualizzato in conclusione.