Spiritualità e salvaguardia del creato per l'equità sociale, a Tg1 Dialogo

In Tv: Tg1 Dialogo, in onda sabato 22 luglio su rai1.

"Cambiamenti climatici, incendi, inquinamento, rifiuti tossici interrati. Emergenze che hanno riproposto il tema dell'ambiente attaccato, della difesa della terra, delle mafie che aggrediscono il territorio e il patrimonio della vegetazione e dei boschi, dei parchi italiani. Di questo si occupa sabato Tg1 Dialogo, in onda sabato 22 luglio dalle 8:20 su Rai1, rubrica a cura di Piero Damosso (edizione Angela Bomarsi)". Come sempre, ci sarà il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco del sacro convento di Assisi, che spiega "il significato, nella Chiesa di Papa Francesco, della riscoperta della spiritualità e dell'azione francescana per la salvaguardia del creato, per l'equità sociale, per una conservazione della bellezza e della biodiversità da trasmettere alle generazioni future e individuata responsabilmente come limite all'intervento dell'uomo, per la costruzione di un'economia sostenibile e circolare, e dello sviluppo integrale della persona".

Ospite in studio, "Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia. Tra le testimonianze invece Antonia Testa, del Movimento dei Focolari e Carmine Lizza, responsabile protezione civile di Anpas".