Solitudine e depressione: sempre più giovani ai pellegrinaggi Unitalsi

A 'Tg1 - Fa' la cosa giusta' il Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi, in onda martedì 14 marzo su Rai1.

"Tra i 52mila iscritti all'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) cresce il numero dei giovani che partecipano ai pellegrinaggi. Ragazzi che soffrono di solitudine e depressione alla ricerca di punti di riferimento solidi e duraturi" viene rivelato in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica conclude infine: "Se ne parla a 'Tg1 - Fa' la cosa giusta', in onda su Rai1 martedì 14 marzo alle 9.07, a cura di Giovanna Rossiello, alla vigilia della 16sima giornata nazionale - 18 e 19 marzo - attraverso le testimonianze di chi frequenta i pellegrinaggi. In studio Antonio Diella, Presidente nazionale Unitalsi."