Sirene: due nuovi episodi in prima tv. Anticipazioni

'Sirene', in onda il 2 novembre su Rai1.

"Un giovedì sera all'insegna della fiction Rai con due nuovi episodi della serie 'Sirene', in onda il 2 novembre alle 21.25 su Rai1, per la regia di Davide Marengo. Per riconquistare Ares, Yara prova con tutte le forze a seguire le 'lezioni' di Salvatore sul comportamento di una ragazza con l'uomo di cui è innamorata, ma la sua natura di sirena ha sempre la meglio: lei considera Ares/Gegè un essere inferiore, e non riuscirà mai a farlo sentire importante come fa Francesca, la sua fidanzata terrestre" illustra in una nota la tv di Stato.



"Anche Daria e Irene, per non dare troppo nell'occhio e passare per vere umane, cominciano a frequentare la scuola. Yara riesce ad ottenere un appuntamento con Ares, ma i consigli di Salvatore non sono abbastanza efficaci. Intanto Salvatore fa la conoscenza di Francesca, la fidanzata del tritone, mentre Irene stringe sempre più amicizia con Michele, un ragazzo solitario. Daria, invece, è sempre più legata alla sua amichetta del cuore Elena e le ha rivelato la sua vera natura. Nel cast Valentina Bellè, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Luca Argentero, Denise Tantucci e Massimiliano Gallo" chiarisce infine la Rai.