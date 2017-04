Semifinale Coppa Italia 2017: il ritorno, su Ra1 e streaming su RaiPlay

Napoli - Juventus, la sfida continua mercoledì 5 aprile in diretta su Rai1.

"Di nuovo Napoli-Juventus. Dopo il pareggio in campionato di sabato scorso finito 1-1 - espongono in un comunicato dalla Rai -, i bianconeri sono di nuovo al San Paolo mercoledì 5 aprile per il ritorno della semifinale della Coppa Italia 2016/17 e proveranno a difendere il vantaggio acquisito allo Stadium contro un Napoli che cercherà di ribaltare il 3-1 dell'andata."



"Alla Juventus basterà evitare di perdere con due gol di scarto per assicurarsi la qualificazione alla finale e la squadra che si qualifica nel confronto del San Paolo sfiderà nell'ultimo atto la Roma o la Lazio. Il calcio d'inizio è previsto per le 20.45. Sarà possibile seguire il match su Rai1 - informa in ultimo la tv pubblica di Stato -, ma la partita sarà visibile anche in streaming sul portale web Rai, raggiungibile all'indirizzo web raiplay.it."