Secondo appuntamento con "Che Dio ci aiuti 4"

"Nuovo doppio appuntamento per la fiction 'Che Dio ci aiuti 4', in onda su Rai1 giovedì 12 gennaio alle 21.25. Nel primo episodio dal titolo La lista, Suor Angela si occupa di Leone, un uomo burbero in attesa di trapianto, e del Dottor Gabriele Mattei, chirurgo incaricato dell'operazione che si comporta in modo ambiguo" illustra in un comunicato la tv di Stato.



"Intanto Nico si serve di Monica per liberarsi da una conquista amorosa particolarmente insistente - viene sottolineato infine dalla Rai -, mentre Valentina, costretta a lavorare come barista all'Angolo Divino, cerca di aggirare le regole del convento ricattando suor Angela. Nel secondo episodio intitolato Colpire non subire, le ragazze del convento si coalizzano in un ipotetico girl power, un sodalizio al femminile: Monica per spegnere l'attrazione verso Nico, Valentina per contrastare il dottor Mattei, Azzurra per riprendere il suo tirocinio ed Emma per far colpo su un compagno di scuola. Nonostante lo sforzo di Suor Angela per mantenere tutto in equilibrio, i risultati delle ragazze saranno alquanto… discutibili."