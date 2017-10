Scusate se esisto: il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova su Rai1

In onda mercoledì 1 novembre su Rai1.

"Un mercoledì sera all'insegna della 'commedia' quello dell' 1 novembre su Rai1 con il film 'Scusate se esisto', in onda alle 21.25. - viene reso noto - La pellicola, per la regia di Riccardo Milani, raccomta la storia di Serena, architetto di talento, che dopo una brillante carriera all'estero, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro però si rivela presto difficile fino al giorno in cui incontra Francesco con il quale darà avvio ad una strampalata convivenza che li porterà a mettere in discussione anche la loro identità. Un film con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini e Marco Bocci".