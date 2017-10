S'è fatta notte con Giancarlo Magalli, su Rai1

Maurizio Costanzo intervista Giancarlo Magalli, in onda lunedì 30 ottobre su Rai1.

"Lunedì 30 ottobre su Rai1 alle 00.50 circa, andrà in onda la seconda puntata di 'S'è fatta notte', il programma condotto da Maurizio Costanzo" riferisce in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai specificano in ultimo: "Ospite sarà Giancarlo Magalli, conduttore caro al pubblico televisivo che siederà al tavolo del bar raccontandosi con la consueta sincerità ed ironia. Nella puntata, come sempre, Costanzo intervisterà anche un volto comune."