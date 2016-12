Roberto Saviano riassume e commenta il 2016

"La speranza e i propositi per il nuovo anno, dopo un 2016 segnato dal terrorismo internazionale, dal terremoto che ha colpito il Centro Italia, da grandi questioni sociali come i migranti e le poverta', dalla linea della misericordia di Papa Francesco e dalla forte svolta negli Stati Uniti, da Obama a Trump. La testimonianza di Roberto Saviano a 'Tg1 Dialogo', la rubrica a cura di Piero Damosso in onda sabato 31 dicembre alle 8.20 su Rai1, con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco che sottolinea avvenimenti di gravissima violenza in Italia e nel mondo, ma anche eventi positivi che suscitano fiducia nel futuro" spiega in una nota la tv di Stato.



La Rai diffonde in conclusione: "Nella puntata, inoltre, saranno riproposte anche alcune delle storie che indicano la strada del perdono, dell'ascolto e della giustizia, come premessa di un profondo cambiamento e di rinascita. In particolare, verranno nuovamente trasmesse le interviste a due personalità scomparse quest'anno: Dario Fo che, da ateo, parla dell'unico Dio della misericordia, e Ettore Bernabei che racconta i suoi sogni di pace, di fede, e quelli sui più giovani."