Raoul Bova e Anna Valle a Domenica In

Torna 'Domenica In', in onda il 12 marzo su Rai1.

"Raoul Bova, Chiara Francini, di ritorno nel programma che l'ha vista coconduttrice fino al mese scorso, e il regista Luca Miniero saranno ospiti di Pippo Baudo nella puntata di 'Domenica In' del 12 marzo alle17.05 su Rai1, per presentare insieme la divertente commedia 'Due', in scena nei teatri di tutta Italia, sulle ansie e i dubbi di una giovane coppia alle soglie del matrimonio" si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato.



Si descrive in conclusione: "Anna Valle racconterà i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata: dagli esordi a Miss Italia nel 1995 fino ai numerosi lavori tra cinema e tv, che oggi la vedono protagonista, assieme a Loretta Goggi, della fiction 'Sorelle' su Rai1. Marco Masini presenterà il suo nuovo album 'Spostato di un secondo' e, con la sincerità interpretativa di sempre, proporrà alcuni tra i più noti successi del suo vasto repertorio. Nuove incursioni del mentalista Francesco Tesei, che sarà in studio per presentare al pubblico di 'Domenica in' i più acclamati e sorprendenti numeri, tratti dal suo repertorio. In studio, come consuetudine, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo."