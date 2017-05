Rai1: cambia volti e linguiaggi ma prematuro parlare di nomi e progetti

Andrea Fabiano, direttore di Rai1, sul nuovo palinsesto.

"In relazione a quanto apparso su alcuni organi di informazione a proposito della trasformazione o del 'debutto' di alcuni programmi di Rai1, il direttore della rete, Andrea Fabiano, conferma che il lavoro per un rinnovamento sostanziale del day time di Rai1 è in atto, in accordo con la direzione generale, con l'obiettivo di continuare a essere leader nel panorama televisivo italiano, ma provando nuovi linguaggi, nuovi modi di raccontare il Paese, e cercando di allargare la platea dei telespettatori. E', assolutamente inopportuno invece, parlare di nomi e progetti perché allo stato attuale è del tutto prematuro. La progettazione del futuro di Rai1 è in corso e il nuovo palinsesto verrà annunciato, come previsto, nelle prossime settimane" si espone in un comunicato dalla tv di Stato.