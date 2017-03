Qualificazione Mondiali 2018: Italia-Albania, diretta da Palermo su Rai1

Rai1 trasmette Italia-Albania, in onda venerdì 24 marzo.

"Prosegue il cammino di qualificazione ai Mondiali 2018, che si svolgeranno in Russia. L'Europa sarà rappresentata da 13 squadre oltre ai padroni di casa. Nove i gironi in programma: le vincitrici di ogni gruppo strapperanno direttamente il pass, mentre le otto migliori seconde si sfideranno in playoff con andata e ritorno per assegnare gli ultimi quattro posti. L'Italia è inserita nel gruppo G con Spagna, Albania, Israele, Macedonia e Liechtenstein" scrive in un comunicato la Rai.



"Venerdì 24 marzo alle 20.30 su Rai1 l'Italia di Ventura affronta, al Renzo Barbera di Palermo, L'Albania che si trova al quarto posto nel girone G. La telecronaca dell'incontro è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Alberto Zaccheroni.La classifica vede Italia e Spagna prime a 10 punti, Israele terza a 9 e Albania quarta a 6 punti. Nella stessa giornata la Spagna affronta in casa Israele" spiega infine la tv pubblica di Stato.