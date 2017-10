Provaci ancora prof 7: ultima puntata stasera in tv, anticipazioni

Stasera in tv Provaci ancora prof 7: come finirà tra Gaetano e Camilla? In onda giovedì 19 ottobre su Rai1.

"Ultimo appuntamento giovedì 19 ottobre alle 21.25 su Rai1 per la professoressa più famosa della tv. Nell'ultima puntata di 'Provaci ancora prof 7', Gaetano (Paolo Conticini) e Camilla (Veronica Pivetti) si sono separati. - viene annunciato nelle anticipazioni - Lui soffre ma tiene il punto. Lei vorrebbe non pensarci ma ci pensa e soffre, così, alla fine, decide di mettere da parte l'orgoglio e di fare un tentativo per recuperare la sua storia d'amore. Si fa bella e, un po' emozionata, va in commissariato, ma appena arriva viene a sapere da Lucianona (Daniela Terreri) che Gaetano, senza avvisarla, ha accettato la promozione e ha deciso di trasferirsi a Napoli. Questo la ferisce profondamente e decide di mettere una pietra sopra alla sua relazione con Gaetano, intimandogli di liberare al più presto casa sua. George (Luca Murphy) intanto arriva a Torino con le migliori intenzioni e viene accolto da Livia (Ludovica Gargari) con amore e rinnovata passione. Livietta, dopo l'avventura con Stefano (Luca Capuano), l'ha perdonato e ha capito che in fondo è proprio il padre di sua figlia l'uomo giusto per lei. Di Vasco (Alan Cappelli Goetz) continuano a non esserci notizie".



"Camilla, preoccupata, chiede informazioni ai compagni. Nessuno sa niente. D'un tratto, a scuola, arriva Gaetano: Vasco è sospettato di omicidio e latitante. La vittima, uccisa da un colpo di pistola, è Ciro Azzarita (Gianpiero Tarantino), trovato morto nella stanza di un hotel tra tracce di cocaina, una bottiglia di whisky vuota e indumenti sparsi ovunque, che testimoniano una serata di eccessi. La cassaforte della stanza è aperta e vuota. Il portiere di notte, Piero Rossotto (Massimiliano Mecca), racconta alla polizia che l'ultimo a salire nella stanza è stato Vasco e che, poco dopo, l'ha visto uscire in fretta senza nemmeno salutare. La vittima ha al dito un anello dal valore molto alto e Torre (Pino Ammendola) informa il vicequestore che quell'anello fa parte della refurtiva di una rapina a una gioielleria di Torino, avvenuta quattro anni prima. Ma la cosa più interessante è che, proprio per questa rapina, Vasco Peroni è stato condannato in concorso con ignoti e ha scontato tre anni di carcere senza mai fare il nome del suo complice. - si anticipa inoltre - Il movente dell'omicidio, dunque, potrebbe essere legato alla vecchia rapina, e la presunta colpevolezza di Vasco si fa sempre più consistente. Camilla e Vasco si incontrano clandestinamente durante l'indagine perché la Prof, a differenza di Gaetano, crede alla sua innocenza e vuole aiutarlo, cercando la collaborazione di Renzo (Enzo Decaro), ben contento di aiutarla 'contro' il vicequestore. La Prof è mossa da un sentimento materno nei confronti dell'alunno, mentre Vasco è innamorato di lei, del suo ruolo, dal suo essere diversa da tutte le donne che ha incontrato. Camilla lo sa ma riesce a controllare la situazione. Vasco racconta alla Prof di essere effettivamente andato in quella stanza d'hotel ma che, una volta entrato, ha trovato l'ex complice già morto".



"Dunque, chi ha ucciso Azzarita? - prosegue la nota - Nel frattempo, nel parcheggio di un supermercato, anche il portiere dell'hotel viene trovato morto. L'ultima telefonata della vittima è stata a un certo Mauro Marchi (Michele Cantalupo), titolare di una agenzia di modelle che, per la notte dell'omicidio, sembra avere un alibi di ferro. Le indagini rivelano, però, che dietro all'agenzia di modelle si nasconde ben altro… Livia, George e la piccola Cami decidono di tornare a Londra e Renzo e Camilla, commossi e un po' rattristati per la separazione, li accompagnano in aeroporto".